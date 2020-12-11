В Саратове ищут родственников Петра Савинова с Кузбасса

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В Заводском районе Саратова 27 ноября нашли 25-летнего кемеровца Петра Савинова.

-Помогите найти родных, — призывают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы гражданина: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Он был одет в красную олимпийку, черно-белый свитер, коричневые камуфлированные штаны, обут в черные кроссовки.

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