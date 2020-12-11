Водитель Hyundai Sonata насмерть сбил мужчину у Елшанского кладбища

Фото: ГИБДД Саратова

Сегодня, 11 декабря, у первого корпуса дома №113 на Московском шоссе в Саратове произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, по предварительным данным неизвестный водитель Hyundai Sonata сбил мужчину у Елшанского кладбища.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

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