Водитель Hyundai Sonata насмерть сбил мужчину у Елшанского кладбища

Фото: ГИБДД Саратова
Сегодня, 11 декабря, у первого корпуса дома №113 на Московском шоссе в Саратове произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, по предварительным данным неизвестный водитель Hyundai Sonata сбил мужчину у Елшанского кладбища.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
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