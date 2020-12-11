В Петровске объявлен карантин из-за бешеной кошки

С 9 декабря в Петровске установлен карантин из-за зараженной бешенством кошки. Об этом гласит постановление за подписью губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Кошка умерщвлена в личном подсобном хозяйстве на улице Белинского 193.

Теперь в очаге инфекции проведут вакцинации животных и подворный обход с целью выявления больных питомцев.

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