Сегодня, 12 декабря, синоптики обещают жителям Саратовской области снег и туман.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, местами ожидается изморозь — менее 20 мм, на отдельных участках дорог будет скользко.

Ветер подует с востока и юго-востока со скоростью 5-10 м/с, днем его порывы достигнут местами 13 м/с.

Столбик термометра опустится до -4-9 градусов, местами в Левобережье и северной половине до -14.

Напомним, в этот же день год назад на улице было немногим теплее, также шел снег.

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