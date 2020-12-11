В Саратове появится сквер имени Гадеева

В Заводском районе Саратова на перекрестке проспекта Энтузиастов и улицы Пономарева появится сквер в честь убитого полицейского Михаила Гадеева.

Об этом гласит постановление за подписью главы города Михаила Исаева.

Напомним, правоохранитель 21 декабря 2019 года получил огнестрельное ранение во время задержания наркокурьеров. Это стало причиной его смерти.

Убийца получил пожизненное лишение свободы, его подельнику дали 12 лет колонии строгого режима.

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