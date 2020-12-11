Сергей Грачев взял на личный контроль ситуацию с отключением тепла в Комсомольском поселке

Первый заместитель главы администрации Саратов Сергей Грачев и глава администрации Максим Сиденко взяли на личный контроль ситуацию в Комсомольском поселке.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, по поручению главы города Михаила Исаева они должны быть на постоянно связи с жителями и энергетиками.

Напомним, днем 11 декабря из-за повреждения на теплосети, 55 многоквартирных домов остались без отопления. Сейчас ведется вскрышные работы, планируется возобновить подачу тепла к полуночи.

- В настоящее время в сложной эпидемиологической ситуации особенно важно сохранять тепло в жилых помещениях, чтобы не подвергать здоровье саратовцев опасности, — заявил Михаил Исаев.

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