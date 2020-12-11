Районным властям Саратовской области направлены списки организаций для проверок

Составлены списки организаций в Саратовской области, где уровень зарплат гораздо ниже среднеотраслевого значения. Они переданы в муниципалитеты для организации проверок. Речь идет об организациях с численностью сотрудников свыше 25 человек. Об этом 11 декабря на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов и борьбе с нелегальной занятостью сообщил председатель Правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Собранные за 9 месяцев сведения показали, что у предприятий из одной сферы занятости разница по уровню зарплат отличается в несколько раз. Это напрямую свидетельствует о «серых» зарплатах в отдельных организациях.

К примеру, в Саратове в сфере добыче нефти по отдельным организациям разрыв от среднеотраслевых значений по зарплате достигает 47 тысяч рублей. В транспортной сфере – до 40 тысяч рублей. В строительстве – более 25 тысяч рублей.

В Энгельсском районе разница в зарплатах в сфере архитектуры доходит до 41 тысячи рублей, в сфере нефтедобычи – до 37 тысяч, в пассажирских перевозках – до 34 тысяч.

В Балаковском районе разрыв по этому показателю наблюдается в сфере авторемонта – до 30 тысяч рублей, в строительстве – до 28 тысяч.