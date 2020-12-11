Инвестпроектами в строительстве Саратовской области будет заниматься Роман Карякин

Сегодня, 11 декабря, председателем комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области стал Роман Карякин.

Такое постановление подписал губернатор Валерий Радаев.

До этого Карякин был и. о. председателя комитета. До него инвестпроектами занимался Олег Гейн, но 10 сентября 2020 года его уволили.

Также ранее Карякин возглавлял «Саратовгражданпроект».

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