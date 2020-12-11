Над ротондой горпарка в Энгельсе воспарил двухметровый светящийся ангел

Над ротондой в Энгельсе установили двухметрового светящегося ангела. Фото пресс-службы администрации города

Энгельс украшают к Новому году.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе админинстрации, ближе к горпарк «Покровский» установлены светодиодные деревья, а при входе с правой стороны посетителей встречают фигурки оленей.

В самом парке горожан ждут большие световые арки, а теперь над ротондой воспарил двухметровый светящийся ангел.

Фото пресс-службы администрации Энгельса

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