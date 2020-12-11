Десятки домов в Заводском районе остались без тепла

В Заводском районе отключили отопление
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Жители десятков домов в Заводском районе Саратова остались без отопления.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», начаты работы на поврежденной теплосети диаметром 500 мм по улице Прудная в Комсомольском поселке.
- На место оперативно выехала ремонтная бригада, которая локализовала поврежденный участок. На время работ тепловая инспекция Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с управляющими организациями будет вести мониторинг температуры воздуха внутри помещений объектов, — говорится в сообщении энергокомпании.
Работы начаты в 15 часов, ожидается, что они продлятся до полуночи. На это время подача тепла в дома будет приостановлена.
Без тепла остались дома по улицам: Тульская, Парковая, Химическая, Азовская, Маркина, Лесная, Каспийская, Прудная, Крекингская, а также 1-й Тульский проезд, 1, 3, 5, 8-й Крекингские проезды и 2-й Совхозный проезд.
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