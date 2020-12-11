Валерий Радаев поручил восстановить троллейбусный маршрут через Волгу

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проработать ряд вопросов транспортного обслуживания жителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, речь идет, в частности, о восстановлении движения троллейбусного маршрута через мост Саратов — Энгельс.

Председателю правительства Роману Бусаргину поручено вместе с руководством Саратова составить план-график работ.

Напомним, об этом говорил также председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

К тому же речь шла об автобусном движении. Необходимо проработать вопросы по организации маршрута, соединяющего микрорайоны в поселке Солнечный-2. Автобусы должны начать ходить уже в этом году.

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