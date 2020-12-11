ФСБшники накрыли крупную нарколабораторию в Энгельсе

В Энгельсском районе Саратовской области ФСБшники накрыли крупную нарколабораторию по производству мефедрона.

- Во время обыска там нашли и изъяли более 4 кг наркотиков, а это 12 тыс. доз, 800 кг химических реактивов, прекурсоры и лабораторное оборудование. Возбуждено уголовное дело за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФСБ.

Фигурантов отправили под стражу. Расследование продолжается.

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