Предъявлено обвинение сожительнице убитого Александра Федотова в Саратове

Предъявлено обвинение 33-летней жительнице Заводского района Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в убийстве.
Жертвой стал 33-летний сожитель женщины. Речь идет об Александре Федотове.
По версии следствия, ночью 13 июля 2019 года сожители поссорились у себя дома на проспекте Энтузиастов. Женщина ударила мужчину ножом в грудь и убила на месте. Потом она отвезла труп в район, где закопала примерно в 11 км от села Рыбушка.
Тело было найдено 18 сентября.
Решается вопрос о мере пресечения.
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