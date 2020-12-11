Предъявлено обвинение сожительнице убитого Александра Федотова в Саратове

Предъявлено обвинение 33-летней жительнице Заводского района Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в убийстве.

Жертвой стал 33-летний сожитель женщины. Речь идет об Александре Федотове.

По версии следствия, ночью 13 июля 2019 года сожители поссорились у себя дома на проспекте Энтузиастов. Женщина ударила мужчину ножом в грудь и убила на месте. Потом она отвезла труп в район, где закопала примерно в 11 км от села Рыбушка.

Тело было найдено 18 сентября.

Решается вопрос о мере пресечения.

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