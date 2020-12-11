На ночь закроют два переезда в Саратовской области

В связи с ремонтом с 20:00 13 декабря до 6:00 14 декабря закроют два переезда в Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, один из них расположен на 13 км перегона Примыкание — Багаевка, на пересечении с трассой Саратов — Красный Текстильщик.

Второй на 11-м км перегона Примыкание — Багаевка, на пересечении с трассой, соединяющей Саратов и Березину Речку.

Ограничения вводятся из-за ремонта.

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