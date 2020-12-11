Растратившей почти полмиллиона рублей депутату из Саратовской области отменили оправдательный приговор.

- Директора одной из школ Воскресенского района и по совместительству депутата представительного органа Воскресенского муниципального образования обвиняли в том, что она с октября 2014 по апрель 2019 года назначала своего мужа кочегаром, слесарем, сторожем, техработником. Хотя женщина знала, что супруг не сможет работать, но зарплату и премии по выписанный ею документам ему выплачивали, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Своими действиями она причинила министерству образования Саратовской области ущерб на сумму более 460 тыс. рублей.

Саратовский райсуд 26 августа 2020 года оправдал женщину за растрату вверенного имущества с использованием служебного положения и служебный подлог, так как не нашел состава преступления.

Однако зампрокурора Воскресенского района подал апелляцию, указав, что женщину реабилитировали необоснованно. Судебная коллегия согласилась, что при вынесении оправдательного приговора допущены нарушения и отменила приговор. Теперь дело будут пересматривать.

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