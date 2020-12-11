Депутата из Балашова отправили в колонию за мошенничество на 33 млн рублей

В Балашове Саратовской области вынесен приговор бывшему местному депутату.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Мужчина исполнял обязанности депутата с 2013 по 2015 годы. При этом он в сговоре с четырьмя другими жителями Балашова похитил более 33 млн рублей, принадлежащих ООО «Газпром межрегионгаз Саратов». Мошенническую схему удалось провернуть с помощью подконтрольных организаций: ОО «Теплосети» и ООО «Тепловые сети».

Четверо сообщников уже осуждены. А бывший депутат приговорен к году и месяц в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

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