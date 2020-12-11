За смерть 18-летней велосипедистки балаковцу грозит до пяти лет тюрьмы

В Балакове автобус сбил девушку на велосипеде Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балакове будут судить 49-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть 18-летней велосипедистки.

- Следствие считает, что вечером 15 апреля 2020 года мужчина за рулем пассажирского автобуса ПАЗ, подъезжая к перекрестку улиц Степная и 30 лет Победы, не стал останавливаться и снижать скорость и наехал на девушку. Она пересекала пешеходный переход на зеленый сигнал, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Девушка скончалась, а дело в отношении ранее судимого водителя направлено в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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