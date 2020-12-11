Назначены два зампреда в саратовские суды

Назначены четверо судей в саратовские суды, об этом гласит указ за подписью президента РФ Владимира Путина.

Зампредом Октябрьского районного суда стала Марина Маштакова, Энгельсского районного суда – Станислав Попенков.

Судьей Первого кассационного суда общей юрисдицкии станет Галина Рудых, Саратовского районного суда – Юлия Баранова.

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