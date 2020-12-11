В Солнечном пропал без вести парень в темной одежде

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В Саратове больше недели разыскивают пропавшего без вести 23-летнего парня.
Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», Валерий Антонюшко пропал 2 декабря в поселке Солнечный.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.
На момент пропажи Валерий был одет в темно-синюю куртку, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки, черную шапку.
Если вы видели парня, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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