В Солнечном пропал без вести парень в темной одежде

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В Саратове больше недели разыскивают пропавшего без вести 23-летнего парня.

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», Валерий Антонюшко пропал 2 декабря в поселке Солнечный.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.

На момент пропажи Валерий был одет в темно-синюю куртку, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки, черную шапку.

Если вы видели парня, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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