Мошенница из Казани отработает обман жительницы Саратова на 38 тыс. рублей

Суд признал 24-летнюю жительницу Казани виновной в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в сентябре 2020 года она создала в соцсети группу о продаже женской одежды.

Туда зашла 28-летняя жительница Саратова, написала продавцу и сказала, что хочет купить товар на 38 тыс. рублей, перевела средства.

Однако никакой одежды у злоумышленницы не была, поэтому после отправки средств женщина осталась ни с чем.

Подсудимая частично возместила потерпевшей материальный ущерб, признала вину, раскаялась в содеянном, способствовала расследованию.

Теперь она проведет 250 часов на обязательных работах, приговор не вступил в законную силу.

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