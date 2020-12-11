Возбуждено дело о сокрытии налогов на ЖБК-3 в Саратове

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело об уклонении налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЗАО занимается продажей бетонных изделий и накопило недоимку по налогам на 39,5 млн рублей.

Фискальные органы приостановили все расходные операции по расчетным счетам фирмы. Поэтому для уклонения от налогов, все расчеты с контрагентами проводились через третьих лиц. В общей сложности с ноября 2019 года по апрель 2020 было потрачено более 33,1 млн рублей. В то время как сумма долгов составляла 9,1 млн рублей.

После проверки, проведенной инспекторами межрайонной ИФНС России №20, материалы поступили в СУ СКР. Начато расследование, готовится арест имущества компании.

По данным от информированного источника, речь идет о ЗАО «ПП ЖБК-3».

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