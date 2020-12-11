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Экономика

«Энгельсский локомотивный завод» признан банкротом

Имущество предприятия пойдет с молотка
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области признано банкротом крупное промышленное предприятие. Речь идет об АО «Энгельсский локомотивный завод».

Такое решение принял Арбитражный суд Саратовской области по иску «ВЭБ-лизинг».

Энгельсский завод задолжал истцу и по налогам 9,8 млрд рублей. При этом имущество завода оценивается в 3,6–7 млрд. Его планируется распродать в течение полугода.

В отношении предприятия будет введено конкурсное производство до 8 июня 2021 года.

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