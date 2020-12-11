В Ртищеве за утонувшего в пруду племянника дяде дали условный срок

Машина покатилась по берегу и рухнула в пруд
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор по делу о смерти ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным в причинении смерти по неосторожности признан 33-летний дядя погибшего.
Трагедия разыгралась ночью 11 августа на берегу пруда в селе Песчанка. Семья с сыном и тремя племянниками приехала на отдых на автомобиле «Лада Приора». Около трех часов ночи 33-летний мужчина с 8-летним мальчиком отправились за хворостом для костра. Ребенок остался сидеть в машине, которая самостоятельно покатилась по склону и упала в воду.
Дядя кинулся следом, нырнул в пруд, разбил стекло в машине, но найти мальчика не смог. Позже тело нашли спасатели в нескольких метрах от берега.
Свою вину мужчина признал. Его приговорили к условному сроку на полтора года.
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