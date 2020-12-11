СГЭТ решил завести себе группу «ВКонтакте»

У СГЭТ появилась своя группа в соцсети

МУПП «Саратовгорэлектротранс» создал свою страницу в соцсети «Вконтакте». Она появилась только после того, как в СМИ распространилась информация, что СГЭТ запретил сообщать пассажирам о простоях общественного транспорта.

Группа «Вконтакте» «Трамваи и троллейбусы Саратова», которая длительное время информировала граждан, была названа неофициальным источником.

- Материалы, размещаемые в данном сообществе, не всегда объективны и достоверны. Руководство предприятия не контактирует с модераторами группы, — заявили в администрации города.

Теперь жители смогут получать информацию в другой группе. От администрации прозвучало обещание, что она будет «официальной, объективной и достоверной», но об оперативности речь не идет.

В первых постах группы уже звучат недовольные комментарии на скорость ответов.

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