Бусаргин призвал саратовцев сообщать о холоде в больницах города и области

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин призвал граждан сообщать о холодах в больнице.

- Для нас крайне важно обеспечить комфорт для пациентов. Если вдруг вы или ваши близкие оказались в больнице, и по каким-то причинам в палатах имеются проблемы с отоплением, прошу сообщить название медучреждения, — написал он в Инстаграм и сказал, что по каждому случаю пройдут проверки.

Также вчера, 10 декабря, произошел выезд из-за сообщения об отсутствии отопления в ковидном госпитале на базе горбольницы №2 Саратова. Эта информация не подтвердилась, пациентам с ознобом дали дополнительные одеяла.

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