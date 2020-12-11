Саратовцы не торопятся получать одобренные кредиты по льготной ипотеке

Пресс-конференция прошла в "Комсомольской правде" Фото: Екатерина Семенова

Жителям Саратова рассказали о перезапуске программы социальной ипотеки с господдержкой. На пресс-конференции, которая состоялась 10 декабря в «Комсомольской правде», выступил министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, а также представители ЦБ РФ и коммерческих банков.

В Саратовской области первый этап социальной ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых прошел успешно. К такому выводу пришли участники пресс-конференции. Программу решено продлить до 1 июля 2021 года.

- С начала года выдано более 20 тыс. жилищных ипотечных кредитов на 37 млрд рублей, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Средневзвешенная ставка по ипотеке составила 7,9%, это на 2,3% ниже, чем в 2019 году. Общую тенденцию снижения ставок мы связываем с государственными программами по ипотеке, — отметил Павел Мигачев.

Министр привел в пример статистику: наша область находится на 29-м месте среди регионов России по кредитному портфелю в разрезе льготной ипотеки.

Павел Мигачев рассказал о программе социальной ипотеки с господдержкой под 6,5%

- В области с начала года подано более семи тыс. заявок на получение ипотечного жилищного кредита по льготной ставке, и 4,7 тыс. уже одобрены. 2 526 кредитов уже фактически выданы. Средняя сумма кредита по льготной ипотеке составила 1,6 млн рублей. Мы видим, что много одобренных кредитов, но почему-то граждане не спешат получать ИХ, — отметил Павел Мигачев.

В Саратовской области действуют также программы сельской ипотеки, ипотеки для многодетных и ряд других.

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