«Почта России» предлагает инвалиду еще раз сходить в отделение за посылкой, которую женщине не отдают бесплатно

Татьяна Ганжа

После публикации обращения в «КП-Саратов» от пенсионерки, инвалида второй группы Татьяны Ганжа о том, что на почте с нее требуют за возврат посылки 2,5 тыс. рублей, в редакцию поступило разъяснение ситуации со стороны УФПС по Саратовской области.

«Почта России» предлагает инвалиду еще раз пройти до отделения, где лежит ее посылка, чтобы в ее присутствии выяснить причину возврата отправления. Напомним, Татьяна Ганжа за 2,5 тыс. рублей отправила посылку сестре в Германию, но отправление не было получено и вернулось.

- Почтовое отправление CB039...184RU действительно было возвращено отправителю после того, как оно поступило на территорию Германии. К сожалению, чтобы уточнить причину возврата, необходимо личное присутствие Татьяны Вильевны. Причина указана на бланке таможенной декларации, которая прикреплена к посылке в опломбированном мешке. Вскрыть его можно только в присутствии получателя, — говорится в ответе УФПС по Саратовской области.

При этом отдадут ли посылку женщине бесплатно или снова потребуют повторно оплатить 2,5 тыс. рублей — неизвестно, это еще «будут обсуждать».

- Оплату возврата, возможность его компенсации и последующий порядок действий будем обсуждать с Татьяной Вильевной после уточнения причин возврата отправления. Нам очень жаль, что ей пришлось столкнуться с такой ситуацией, — сообщили в «Почте России».

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