Под Саратовом при обгоне микроавтобус улетел с дороги

Микроавтобус слетел с дороги Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области вчера, 10 декабря, случилось ДТП.

- В 16:00 на 328-м км трассы Самара — Волгоград 49-летний водитель Volkswagen Transporter при обгоне не справился с управлением и съехал с дороги, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадала 51-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.

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