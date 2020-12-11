Жительница Уфы обманула саратовчанку почти на 10 тысяч рублей при продаже одежды

Полицейские из поселка Солнечный вчера, 10 декабря, нашли подозреваемую в мошенничестве.

- Вечером 22 июня поступило заявление 47-летней женщины. Она25 апреля в социальной сети купила одежду на 9 450 рублей. Деньги она перевела продавцу, но товара так и не получила, а страница мошенницы оказалась заблокирована, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили дело и нашли аферистку в Уфе. Ранее гражданка привлекалась к ответственности за кражи, угон, грабеж и мошенничество. Она призналась в преступлении и получила подписку о невыезде.

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