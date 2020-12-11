Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Балакове жители нашли труп под окнами своего дома

Следователи начали проверку
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Тело человека лежало возле дома на Минской

Тело человека лежало возле дома на Минской

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его тело было найдено около семи часов утра 11 декабря.

Жительница дома по улице Минская выглянула из окна и заметила у подъезда лежащего человека. Она вызвала скорую помощь, и медики констатировали смерть мужчины.

Начата проверка. Следователи осмотрели место ЧП и тело погибшего. Следов насильственной смерти не обнаружено. На вид пострадавшему 60 лет, сейчас устанавливается его личность.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ЧП