В Балакове жители нашли труп под окнами своего дома

Тело человека лежало возле дома на Минской Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его тело было найдено около семи часов утра 11 декабря.

Жительница дома по улице Минская выглянула из окна и заметила у подъезда лежащего человека. Она вызвала скорую помощь, и медики констатировали смерть мужчины.

Начата проверка. Следователи осмотрели место ЧП и тело погибшего. Следов насильственной смерти не обнаружено. На вид пострадавшему 60 лет, сейчас устанавливается его личность.

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