В Саратове будут ловить любителей обгонять на встречке

В Саратове завтра, 12 декабря, будут ловить водителей, которые обгоняют на встречной полосе.

- Пройдет рейд «Обгон». Нарушение ПДД порой приводит к ДТП с тяжелыми последствиями, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

За обгон либо пересечение сплошной линии разметки с выездом на встречную полосу автомобилистов ждет штраф 5 тыс. рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.

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