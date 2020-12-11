В Саратове будут ловить любителей обгонять на встречке

В Саратове завтра, 12 декабря, будут ловить водителей, которые обгоняют на встречной полосе.
- Пройдет рейд «Обгон». Нарушение ПДД порой приводит к ДТП с тяжелыми последствиями, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
За обгон либо пересечение сплошной линии разметки с выездом на встречную полосу автомобилистов ждет штраф 5 тыс. рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.