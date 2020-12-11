СГЭТ запретил диспетчерам сообщать пассажирам о простоях трамваев и троллейбусов

Информация о простоях трамваев будет появляться с задержками
Фото: Екатерина Семенова
Руководство МУПП «Саратовгорэлектротранс» запретило сообщать пассажирам о движении троллейбусов и трамваев.
Об этого сегодня, 11 декабря, появился пост в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», которая является привычным многим горожанам источником информации о простоях общественного горэлектротранспорта.
О причинах такого решения не сообщается. Авторы поста предполагают, что для руководства СГЭТ «избежать критики важнее, чем дать возможность горожанам получать информацию о движении транспорта, задавать вопросы о работе трамваев и троллейбусов и высказывать свои предложения».
Тем не менее администраторы группы намерены и далее по мере возможностей публиковать информацию. Но так как связь с диспетчерами запрещена, то об оперативности речь не идет.
Пассажиры также могут присылать информацию о простоях транспорта в сообщения.
Примечательно, что официальный сайт СГЭТ не функционирует.
Напомним, председатель Государственной думы Вячеслав Володин внимательно следит за работой предприятия общественного транспорта. Недавно он взял шефство над СГЭТ.
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