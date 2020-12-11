В Саратове коллекторов оштрафовали за неправильные письма должнику

В Саратове коллекторскую организацию из Южного федерального округа оштрафовали на 50 тыс. рублей.

- Такое решение принял Арбитражный суд области по заявлению регионального УФССП. Должностные лица выявили, что письма, отправленные должнику, чтобы взыскать долги, были с нарушениями, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по области.

Коллекторы не согласились с таким решением и подали апелляцию в Двенадцатый Арбитражный суд, но там оставили решение без изменения.

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