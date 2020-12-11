В массовом ДТП на мосту Саратов — Энгельс пострадали три человека

Фото ГИБДД Энгельса
Поздно вечером 10 декабря между Саратовом и Энгельсом произошла массовая авария.
На мосту со стороны Энгельса столкнулись три машины: ВАЗ-2115, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.
Фото ГИБДД Энгельса
Прибывшие медики скорой оказали помощь 41-летнему водителю и 36-летней пассажирке ВАЗ-2115 и 26-летнему водителю «десятки». Их госпитализировали.
Обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция города Энгельса.
Фото ГИБДД Энгельса
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.