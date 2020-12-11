В массовом ДТП на мосту Саратов — Энгельс пострадали три человека

Фото ГИБДД Энгельса

Поздно вечером 10 декабря между Саратовом и Энгельсом произошла массовая авария.

На мосту со стороны Энгельса столкнулись три машины: ВАЗ-2115, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.

Фото ГИБДД Энгельса

Прибывшие медики скорой оказали помощь 41-летнему водителю и 36-летней пассажирке ВАЗ-2115 и 26-летнему водителю «десятки». Их госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция города Энгельса.

Фото ГИБДД Энгельса

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