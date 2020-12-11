Володин предложил вновь пустить троллейбусы по мосту Саратов — Энгельс

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил восстановить контактную сеть троллейбусов по мосту Саратов — Энгельс и вернуть маршрут №9.
Об этом он заявил во время визита в Саратов и встречи с жителями и представителями власти.
- Люди из года в год просят восстановить движение из Саратова в Энгельс. Давайте восстановим, — предложил он.
Вячеслав Володин отметил, что поставить контактную сеть — достаточно недорого. Причем он готов помочь в этом вопросе. А подвижной состав уже есть — десятки троллейбусов в этом году пришли в Саратов и Энгельс из Москвы при поддержке спикера Госдумы.
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