В селе Ахмат мужчина проломил голову женщине

В Краснокутском районе Саратовской области местного жителя подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью женщине, что привело к ее смерти.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пострадавшая была госпитализирована с проломленным черепом головы 28 ноября, а 7 декабря скончалась в больнице.
По подозрению следователи задержали жителя села Ахмат, 34-летнего ранее судимого мужчину.
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