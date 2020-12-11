В Саратове бывший сотрудник сотовой компании попался на прослушивании чужих разговоров и взятке

В Саратове завершено расследование уголовного дела о нарушении тайны телефонных переговоров.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 23-летнему бывшему сотруднику компании сотовой связи.

Следствие считает, что в феврале 2020 года он, работая в офисе обслуживания, получил доступ к телефонным соединениям абонента без его согласия и решения суда. Данные он выгрузил для использования в личных целях.

Это стало известно сотрудникам УФСБ региона, поэтому молодой человек попытался подкупить правоохранителя. За это ему уже вынесен приговор и назначен штраф в виде 250 тыс. рублей.

Теперь в суд направлено также дело о нарушении тайны переговоров.

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