В Саратовской области начнется похолодание

В Саратовской области сегодня, 11 декабря, ожидается похолодание.

- Днем поднимется максимум до -11…-16 градусов, но в Правобережье может потеплеть до -6, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Также местами пройдет слабый снег. Утром будет туман и изморозь, на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Напомним, вчера, 10 декабря, было -5…-10 градусов, а в 2019 году 11 декабря и вовсе +2…−3 градусов.

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