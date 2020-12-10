Радаев оставил 26 декабря выходным днем в Саратовской области

Сегодня, 10 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев отменил рабочий день в субботу, 26 декабря.
Однако 31 декабря все равно будет выходным, как и сообщалось ранее.
В распоряжении, которое он подписал, работодателям рекомендовано предоставить день отдыха в предновогодний четверг.
Распоряжение губернатора Саратовской области
Напомним, изначально решение о том, что суббота, 26 декабря, будет рабочей Радаев принял в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
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