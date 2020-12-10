В мобильном приложении банка «Открытие» для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»

Оформление паевых инвестиционных фондов управляющей компании «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») реализовано в разделе «Инвестиции» мобильного приложения для iOS. Таким образом, в мобильном приложении банка «Открытие» теперь представлена вся линейка инвестиционных продуктов УК «Открытие» – ПИФы, стратегии доверительного управления, договоры на ведение ИИС. Пройдя простую процедуру профилирования в приложении, клиенты могут подобрать и приобрести инвестиционный продукт в зависимости от своих финансовых целей.

Оформить паевые инвестиционные фонды можно в разделе «Инвестиции» мобильного приложения для iOS банка «Открытие».

Клиентам доступны паи семи открытых ПИФов под управлением УК «Открытие». Каждый из фондов отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. УК «Открытие» предлагает широкую линейку ПИФов, в состав которых входят акции и облигации российских и иностранных компаний.

В мобильном приложении также публикуется информация по каждому фонду и указаны его основные параметры, рекомендуемый срок и валюта инвестирования. Клиентам доступны отслеживание динамики стоимости пая онлайн и ежемесячные аналитические обзоры рынка.

Процедура оформления ПИФов в мобильном приложении проходит полностью в режиме онлайн: комплект документов можно подписать с помощью кода подтверждения из смс, а средства переводятся без комиссии со счета в банке.

Минимальная сумма инвестирования при покупке ПИФов УК «Открытие» в мобильном приложении банка «Открытия» составляет 1000 рублей, докупить паи можно на сумму от 100 рублей.

Ранее в 2020 году функционал по оформлению инвестиционных продуктов управляющей компании – ПИФов, стратегий доверительного управления и ИИС – был реализован в интернет-банке «Открытия».

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»:

«Наша главная задача – сделать процесс инвестирования максимально доступным и комфортным. Благодаря интеграции с банком «Открытие», клиенты получили онлайн доступ к одному из самых понятных и эффективных финансовых инструментов – паевым инвестиционным фондам. ПИФы, представленные в линейке управляющей компании «Открытие», отличаются по классам активов и инвестиционной стратегии. Это позволит клиентам банка подобрать фонд, исходя из личных финансовых целей и аппетита к риску».

Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие»:

«Оформление финансовых продуктов онлайн пользуется растущим спросом среди наших клиентов. Наиболее популярный дистанционный канал – мобильное приложение «Открытия». Теперь в нем доступны и ПИФы. Инвестиции в ценные бумаги становятся все более актуальными на фоне падающих ставок по классическим сберегательным продуктам. А стать инвестором и получить возможность заработать на ценных бумагах в «Открытии» можно в несколько кликов, где бы вы ни находились».

Справка банк «Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Пресс-служба банка «Открытие» Тел.: +7 (495) 797-32-69; pr@open.ru www.open.ru

Справка УК «Открытие»

Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 7 открытых ПИФов, 1 БПИФ и 6 закрытых ПИФа, а также 14 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ).

Компания стала победителем в номинациях «Управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2019 г. и «Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов» за 2018 г. Активы под управлением на 30.11.2020 г. — более 270 млрд рублей.

Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.

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