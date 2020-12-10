Браконьеры убили кабана и протаранили машину охотинспектора в Петровском районе

В Петровском районе Саратовской области ищут браконьеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, злоумышленники убили кабана в ночь на 9 декабря.

В лесу инспектор комитета заметил автомобиль с выключенными фарами и услышал три выстрела. После этого он заметил людей, которые погрузили тушу в машину и уехали.

Инспектор попытался задержать злоумышленников, перекрыв дорогу УАЗу своей «Нивой». Но браконьеры пошли на таран, ударили машину и скрылись на большой скорости.

Однако инспектор не оставил попыток. Он бросился в погоню.

- Браконьеры постоянно виляли по узкой извилистой дороге, тем самым создавая аварийную ситуацию и пытаясь «столкнуть» с дорожного покрытия автомобиль сотрудника комитета, находящегося при исполнении. На очередном извилистом участке «Нива» инспектора слетает с дорожного полотна и опрокидывается в кювет, – рассказали в комитете подробности погони.

Позже в лесу были обнаружены следы и шерсть кабана.

О преступлении было заявлено в полицию. Сейчас правоохранители ищут автомобиль и участников незаконной охоты.

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