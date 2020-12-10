В Пугачеве молодой рабочий погиб в котловане

Следователи проверяют гибель рабочего в котловане Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области днем 10 декабря погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 22-летний рабочий умер в котловане.

По предварительной версии, около полудня двое рабочих рыли котлован на площадке под металлолом улице Железнодорожная. Один непосредственно управлял экскаватором, а его напарник находился рядом.

По какой-то причине 22-летний рабочий оказался на дне котлована. Его коллега не заметил, и не остановил работу экскаватора. Лишь через некоторое время он увидел, что произошло и подбежал к пострадавшему. Но тот был уже мертв. Прибывшие сотрудники констатировали смерть человека.

Следователи установили, что на голове пострадавшего имеются травмы. Предположительно, его могло ударить ковшом экскаватора.

Начата проверка, истребованы необходимые документы. По итогам будет принято процессуальное решение.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение Фото: СУ СКР по Саратовской области

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