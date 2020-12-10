По мнению эксперта

«ФосАгро» вошла в число лидеров рейтинга делового журнала «Эксперт» в области устойчивого развития за 2020 год. По параметрам «экспертного списка» оценивались 150 крупнейших российских компаний, 100 из них вошли в рейтинг.

Плечо бизнеса

Стать лидером рейтинга делового журнала «Эксперт» – задача выполнимая только для представителей бизнес сообщества, которые ставят перед собой цели, помимо наращивания капитала. «ФосАгро» тому пример. Деятельность компаний оценивалась по основным направлениям – социальная политика, экология, развитие региона присутствия, поддержка экономики региона, финансовая оценка. Эксперты анализировали программы развития персонала, благотворительные проекты, работу с малым и средним бизнесом, вложения в экологические программы. Реакция бизнеса на пандемию COVID-19 стала особым фактором определения лидеров. Поддержка регионов присутствия, больниц, социальной сферы, адаптация работы трудовых коллективов, принятые меры по защите трудящихся в непростых условиях. Всё это «ФосАгро» реализовала с первых дней пандемии. На сегодняшний день компания направила более трёх миллиардов на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионах присутствия. Ежегодно на реализацию социальных инициатив и благотворительных проектов компания направляет более 4 млрд рублей. Она – один ключевых налогоплательщиков Мурманской, Вологодской, Саратовской, Ленинградской областей.

В середине октября компания завоевала Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность и устойчивость» проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Награда в истории конкурса вручалась дважды, и оба раза её была удостоена ФосАгро.

Устойчивость – залог роста

Стремление и возможность компании менять жизнь к лучшему в регионах присутствия и в глобальных масштабах, обеспечивается грамотным ведением бизнеса, его верной философией. Достижения ФосАгро в области устойчивого развития высоко ценятся на международном уровне. В сентябре Организация Объединенных Наций подтвердила статус «ФосАгро» как лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса. Впервые статус Global Compact LEAD был присвоен «ФосАгро» в 2019 году. Сейчас во всем мире им обладает только 41 компания, в их числе только две российские.

- Статус лидера Глобального договора ООН является свидетельством того, что ФосАгро придерживается принципов Договора в области охраны окружающей среды, прав человека, трудовых отношений и борьбы с коррупцией, – отметила Председатель Комитета Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ирина Бокова, ранее на протяжении многих лет возглавлявшая ЮНЕСКО. – Мы намерены достичь дальнейшего прогресса в этой области и продолжим вносить важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей планеты, поставляя экологичные минеральные удобрения, не содержащие концентраций тяжелых металлов, в 102 страны мира.

Чисто на земле и над землей

«ФосАгро» стала первой за всю историю Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) российской компанией, которая была выбрана этой организацией для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. В прошлом году компания выступила партнером ФАО в запуске глобальной сети почвенных лабораторий, которые будут оценивать качество и безопасность удобрений, следить за здоровьем почв. Таким образом фермеры смогут работать на земле грамотно, бережно, опираясь на полученную компетентную информацию.

Совместный проект «ФосАгро» и ФАО был включен в Добровольный национальный обзор достижения Российской Федерацией Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН и реализации Повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что масштабный кризис, связанный с пандемией COVID-19, ясно показал, что приверженность принципам и целям устойчивого развития, а также уровень готовности к широкому спектру ESG рисков являются надежной основой для развития бизнеса.

- Поэтому даже в условиях текущей нестабильности «ФосАгро» продолжает движение курсом, который определен в нашей Стратегии развития до 2025 года. Это курс стабильного роста, инноваций и бережного отношения к ресурсам, социально ориентированного и устойчивого развития. Вместе с заинтересованными сторонами мы оценили наш вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН и выбрали те 11, на которые мы оказываем наибольшее влияние. Эти ЦУР стали базой для определения стратегических направлений деятельности «ФосАгро», – сказал Андрей Гурьев.

Слово подтверждается делом. В июле 2020 года авторитетное международное агентство MSCI ESG Research улучшило «ФосАгро» ESG-рейтинг (оценка экологических и социальных рисков бизнеса, а также рисков корпоративного управления). Рейтинг отметил значительные результаты компании по противодействию изменению климата, достижение целей в области сокращения выбросов в атмосферный воздух.

Зелено – зрело

Еще один международный проект «Зеленая химия для жизни» «ФосАгро» реализует в тесном сотрудничестве с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC). Предоставляются гранты молодым ученым, работающим над применением передовых химических технологий в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и вторичной переработки отходов. За семь лет существования программы международное научное жюри рассмотрело более 700 заявок от молодых ученых из 120 стран. Гранты получили более 40 ученых из 29 стран, в том числе две представительницы России. С 2018 года при поддержке ФосАгро проводится Летняя школа IUPAC по «зеленой» химии.

«ФосАгро» принимает активное участие в разработке защищенного бренда сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками, которая ведется под эгидой Минсельхоза РФ. Идею создания «зеленого» бренда выдвинул Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале прошлого года.

Члены Российской ассоциации производителей удобрений разработали и внедряют экомаркировку, подтверждающую экологическую чистоту российских удобрений. В конце прошлого года первые национальные стандарты для «зеленой» продукции, в том числе удобрений, были утверждены Роскачеством.

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