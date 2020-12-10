«Вы сами хоть что-то делать будете?»: Вячеслав Володин обратился к саратовским властям

Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова 10 декабря 2020 года

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Саратов в четверг, 10 декабря, раскритиковал работу главы города Михаила Исаева.

Во время выступления в СГЮА, выслушав многочисленные жалобы горожан, он потребовал ответа от местных властей.

- Вы сами хоть что-то делать будете? — задал он вопрос.

По его словам, все проекты, которые с его помощью и при поддержке федерального бюджета были реализованы, местные власти записали себе в актив, а сами ничего не делают.

- Так не пойдет! Вот, Михаил Александрович, завтра мы закончим ремонт тротуаров, а дальше что? Вы не демонстраторы, для этого девушку симпатичную можем пригласить, — сказал Володин.

Также он остановился на теме застройки микрорайонов с отсутствием социальной инфраструктуры.

- Михаил Александрович, вы много там разрешений навыдавали. Имейте в виду, мое терпение кончилось. Дальше подписывать будете — доиграетесь. Вон, сносите ларьки лучше! — заявил Вячеслав Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.