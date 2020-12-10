Из-за морозов в Саратове введен оранжевый уровень опасности

В Саратове ожидается аномально морозная погода Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области в пятницу, 11 декабря, объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, до субботы включительно ожидаются аномальные морозы.

Среднесуточная температура сохранится на 9 и более градусов ниже климатической нормы. Так, в Саратове будет около -15 градусов днем.

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