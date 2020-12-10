Володин предложил не делать рабочим днем субботу, 26 декабря

Председатель ГД Вячеслав Володин во время своего визита в Саратов прокомментировал инициативу о том, чтобы сделать в регионе 31 декабря выходным днем.

Напомним, издано постановление за подписью главы региона Валерия Радаева, согласно которому в этот день можно отпустить граждан, но взамен придется отрабатывать 26 декабря.

Спикер ГД отметил, что если власти хотят сделать людям праздник, нужно сделать 31 декабря отдых без всяких перестановок.

Вячеслав Володин призвал сделать так, чтобы этот праздник жители региона провели все-таки в кругу семьи.

Напомним, что в этом году из-за коронавируса массовые мероприятия запрещены.

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