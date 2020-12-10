Убийство матери и ребенка в Саратове: женщине предъявлено обвинение

Предъявлено обвинение по делу о двойном убийстве на улице Чернышевского Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове по делу об убийстве матери и ребенка на улице Чернышевского предъявлено обвинение 53-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас она находится под арестом до 29 января 2021 года.

Напомним, убийство произошло 29 ноября в квартире дома №46 по улице Чернышевского. По версии следствия, женщина пришла к 38-летней знакомой. Между ними возникла ссора, и она, схватив нож, нанесла множественные ранения хозяйке квартиры и ее трехлетней дочери.

После этого обвиняемая скрылась, прихватив ювелирные изделия и банковскую карту, с которой сняла впоследствии 70 тыс. рублей.

Расследование продолжается.

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