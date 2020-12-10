Саратовских летчиков кормили несвежим сыром

Выявлены поставки некачественных продуктов в филиал Ульяновского института гражданской авиации в Ртищеве.

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре по Саратовской области, выяснилось, что ИП Заварыкина отправила туда полутвердый фасованный сыр «Российский», срок годности которого истек еще 26 ноября. На предприятии спокойно выдали ветеринарные сертификаты на эту продукцию.

Теперь предпринимательницу и лиц, которые приняли такие продукты в институт, ждет привлечение к административной ответственности.

Нарушение выявлен при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в системе «Меркурий».

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