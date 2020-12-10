Более тысячи заболевших коронавирусом саратовских медиков получили компенсации

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал на сегодняшнем брифинге в Минздраве о выплатах заболевшим коронавирусом медикам.

Деньги в размере 91,381 млн рублей получили 1 208 человек.

О новых смертях по причине новой инфекции среди сотрудников медорганизаций не сообщается.

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