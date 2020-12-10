Житель Аткарского района заплатит 107 тыс. рублей за незаконный спил деревьев

Суд признал жителя Аткарского района виновным в незаконной вырубке деревьев.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, гражданин спилил пять черешчатых дубов, одну мелколистную липу и два вяза в Озерном участковом лесничестве.

Сумма причиненного ущерба превышает отметку в 107 тыс. рублей.

Мужчина не захотел сам отдавать деньги, поэтому на него подали в суд.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.